Президент призвал продлить выплаты материнского капитала

18:50 28 ноября 2017 0

Средства можно будет получать в виде ежемесячных выплат, предложил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу по выплате материнского капитала. Об этом он заявил на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

«Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года», — цитирует главу государства «Газета.ru». По его словам, средства из маткапитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо в них нуждаются. Путин отметил, что выплаты теперь можно будет использовать и на уход и присмотр за ребенком начиная с двухмесячного возраста, подчеркнув появляющуюся возможность у мам продолжить работу или образование.

Ранее Общероссийский народный фронт высказался о разработке предложения по расширению списка товаров и услуг, на которые россияне смогут израсходовать материнский капитал. В перечень разрешенных покупок активисты хотели включить автомобиль.