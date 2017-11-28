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28 ноября 2017
18:50  28 ноября 2017 0

Президент призвал продлить выплаты материнского капитала

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Средства можно будет получать в виде ежемесячных выплат, предложил ПутинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу по выплате материнского капитала. Об этом он заявил на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

«Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года», — цитирует главу государства «Газета.ru». По его словам, средства из маткапитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо в них нуждаются. Путин отметил, что выплаты теперь можно будет использовать и на уход и присмотр за ребенком начиная с двухмесячного возраста, подчеркнув появляющуюся возможность у мам продолжить работу или образование.

Ранее Общероссийский народный фронт высказался о разработке предложения по расширению списка товаров и услуг, на которые россияне смогут израсходовать материнский капитал. В перечень разрешенных покупок активисты хотели включить автомобиль.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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