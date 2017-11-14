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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:56  14 ноября 2017 2

Россиянам разрешат тратить маткапитал на покупку отечественных авто

Клипарт, сертификат, материнский капитал, деньги
Программа материнского капитала действует в России с 2007 годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Общероссийский народный фронт (ОНФ) разрабатывает предложение по расширению списка товаров и услуг, на которые россияне смогут израсходовать материнский капитал. В перечень разрешенных покупок активисты хотят включить автомобиль.

Специалисты ОНФ в октябре провели мониторинг, который показал, что 87% семей с детьми-инвалидами выступают за расширение перечня товаров и услуг, на которые можно тратить маткапитал, пишет RT. Респонденты предложили разрешить расходовать средства на услуги врачей (логопедов, психологов), реабилитационные тренажеры и автомобили.

«Автомобиль необходим для доставки детей в образовательные и реабилитационные организации, в учреждения здравоохранения. Но в этом случае нужно продумать механизм, чтобы автомобиль использовался именно для нужд ребенка», — объясняет член ОНФ, зампред координационного совета НКО по делам детей-инвалидов при комиссии по соцполитике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Елена Клочко.

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Идею покупки машины на маткапитал поддержал председатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец. Она предложила продавать по сертификату отечественные авто. «Чтобы государству это было тоже выгодно, можно предложить автомобиль российского производства. Таким образом, получается, государство инвестирует в свою же экономику», — объясняет Волынец.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Она распространяется на семьи с двумя и более детьми. В 2017 году размер капитала составил 453 тысячи рублей. В настоящий момент сертификат можно потратить четырьмя способами — на улучшение жилищных условий, на оплату образования, на формирование накопительной часть страховой пенсии матери и на покупку товаров и услуг, направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Виктор Дорофеев
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