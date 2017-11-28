20:43 28 ноября 2017 0

Важные улики были утеряны следствием еще в первые минуты после трагедии, считают юристы Фото: телеканал НТВ

Родители детей из Нефтеюганска, погибших и пострадавших в автокатастрофе с участием автобуса, просят главу СКР Александра Бастрыкина возбудить новое уголовное дело против Ирины Тарасовой, директора СДЮШОР «Сибиряк», где занималась погибшая сборная по акробатике. По версии защиты, руководство школы умышленно не стало фрахтовать официальный транспорт для перевозки детей, хотя располагало деньгами, выделенными на эти нужды из бюджета.

Как сообщил «URA.RU» адвокат потерпевших Владимир Савин, родители направили в адрес Бастрыкина заявление с просьбой возбудить против Тарасовой уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Копия документа имеется в распоряжении агентства. По версии пострадавших, специально для участия в соревнованиях в Ханты-Мансийске школа получила из бюджета Нефтеюганска 137,8 тыс. рублей. Только на трансфер в смете было запланировано 39 тыс. рублей.

«Даже согласно показаний водителя Зайнуллина М.Р. (водитель автобуса — ред.) проезд стоил 350 рублей в одну сторону, а по смете заложено 750 рублей с одного человека в одну сторону. Возникает вопрос: куда были направлены денежные средства, выделенные на участие детей, занимающихся в МОАУ СДЮШОР „Сибиряк“ в соревнованиях, в том числе 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей, выделенные для проезда?», — пишут югорчане в письме к Бастрыкину.

Смета СДЮШОР «Сибиряк», подготовленная для соревнований в Ханты-Мансийске Фото: адвокаты родителей

Как утверждают родители и их представители, Ирина Тарасова могла умышленно в целях корыстной или иной личной заинтересованности устраниться от заключения договора фрахтования автобуса, возложив эти обязанности на тренеров, которые вынуждены были собирать деньги с родителей.

Также в своем обращении к главе СКР пострадавшие просят следователей пересмотреть оценку действий водителей грузовиков Volvo и Scania, братьев Раиля и Вадима Саитхановых. Как следует из заявления, в действиях мужчин можно усмотреть состав преступления в рамках ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» — оба не принимали участие в оказании помощи выжившим детям в первые минуты трагедии. Помимо этого, защита уверена, что Раиль Саитханов осознанно нарушал правила дорожного движения, в частности, ехал посередине проезжей части.

«По сути Саитханов Р.Ф. принял меры лишь для уклонения от столкновения своего тягача Volvo, понимая, что избежать столкновения с более широким тралом, находящимся за тягачом, ему не удастся. Иными словами, Саитханов Р.Ф. избежал лобового столкновения с автобусом, спасая свою собственную жизнь, подставив под трал наших детей в автобусе», — пишут родители в письме.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее судья Ханты-Мансийского районного суда Людмила Блашкова освободила Раиля Саитханова из СИЗО, мотивируя тем, что максимальный срок содержания подсудимого под стражей, согласно вменяемому ему обвинению, истек. Сторона защиты увидела в произошедшем недоработку следователей, не сумевших сформировать достаточную доказательную базу. Общественный резонанс оказался настолько широк, что Александр Бастрыкин лично прибыл в ХМАО успокаивать пострадавших.

По итогам приезда главы СКР временно были отстранены от должности глава югорского управления СКР Анвар Ахметзянов, а также руководство четвертого управления ГСУ с дислокацией в Екатеринбурге. Также следователи задержали исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого.

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года на трассе вблизи Ханты-Мансийска. Автобус с несовершеннолетними спортсменами возвращался в Нефтеюганск с соревнований, когда столкнулся с автотралом, который перевозил гусеничную технику геологоразведчиков. Погибло 12 человек, из них 10 — дети.

На скамье подсудимых оказались директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова (сейчас ее судят по статье «халатность»), водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo, с которым произошло столкновение, Раиль Саитханов.