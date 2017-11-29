Неверов допустил сокращение количества партий в Госдуме

00:08 29 ноября 2017 0

Сергей Неверов пообщался с участниками проекта «Школа парламентаризма» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов на встрече с участниками проекта «Школа парламентаризма» не исключил, что в будущем в парламент будет состоять из трех или двух партий.

«Я не исключаю тот период, когда объединение политических партий по идеологическим направлениям произойдёт. И этих политических партий станет не в районе 70, а гораздо меньше. Вполне возможно, в парламенте будет не четыре партии, а три, а, может быть, и две», — приводит РИА «Новости» слова Неверова.

«Школа парламентаризма» — это площадка для диалога между молодежью и представителями власти. Образовательная программа включает в себя встречи с общественно-политическими деятелями, стажировки в органах законодательной и исполнительной власти, разработку социальных проектов и законодательных инициатив.