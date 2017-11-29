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29 ноября 2017
28 ноября 2017
03:59  29 ноября 2017 0

Составлен список лучших комедий XXI века

Предпоказ мультфильма
Мультфильм «Лего. Фильм» также удостоился места в почетном спискеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Кинокритики портала Collider составили список 35 лучших комедий, вышедших на экраны за последние 17 лет.

Среди главных комедий XXI века оказались три анимационные ленты — «Лего. Фильм», «Отряд „Америка“: Всемирная полиция» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». В списке оказались сразу три фильма британского режиссера Эдгара Райта — «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Скотт Пилигрим против всех», а также две кинокомедии американца Адама Маккея — «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» и «Сводные братья». Нашлось место и супергеройскому боевику «Тор: Рагнарек».

Еще в рейтинг вошли комедийные драмы «Милая Фрэнсис» и «Залечь на дно в Брюгге», псевдодокументальные фильмы «Борат», «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» и «Реальные упыри».

Также в список попали комедии, рассчитанные на более взрослую аудиторию: «В пролете», «Мачо и ботан», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудси», «SuperПерцы», «Поцелуй навылет», «Дрянные девчонки», «Девичник в Вегасе», «Убойные каникулы», «Шпион», «Супер Майк XXL», «Отель „Гранд Будапешт“», «Информатор!», «Сорокалетний девственник» и «СуперМакГрубер», передает «Лента.ру»

Высокой оценки удостоились такие комедийные ленты, как «Школа рока», «Жаркое американское лето», «Победители шоу», «Идиокартия», «Бабба Хо-Теп», «Взлеты и падения: История Дьюи Кокса» и «Славные парни».

Александр Черноскутов
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