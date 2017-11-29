07:36 29 ноября 2017 0

Ракета стартовала успешно, но второго включения разгонного блока не произошло Фото: Роскосмос

Спутник Росгидромета «Метеор-М» и еще 18 малых спутников были погублены из-за сбоя в работе разгонного блока «Фрегат». Как сообщили в «Роскосмосе», установить связь со спутниками так и не удалось.

Специалисты ведомства пояснили, что ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома «Восточный», вывела разгонный блок «Фрегат» в связке со спутниками на низкую околоземную орбиту. Первое включение двигательной установки для повышения высоты полета «разгонника» прошло успешно, однако данных о втором включении, которое должно было произойти примерно через час, на Землю так и не поступило, пишут «Известия».

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал изданию, что если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было. «Скорее всего, „Фрегат“ в связке с „Метеором“ и другими спутниками так и находится на низкой околоземной орбите», — уточнил собеседник агентства.

Сотрудник аэрокосмической фирмы Dauria Aerospace Виталий Егоров считает, что сбой в запуске спутника произошел из-за человеческого фактора или даже саботажа. В разговоре с «Федеральным агентством новостей» он предположил, что кто-то из специалистов, готовивших ракету к запуску, по-видимому, не добросовестно подошел к выполнению своих должностных обязанностей. По другой его версии, кто-то умышленно испортил настройки. «Например, кого-то из рабочих лишили премии, и он в отместку насыпал гаек куда не следует», — поделился предположением Егоров.

После потери спутника протодиакон Андрей Кураев заявил, что неудачный пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» произошел по вине церковного служителя, который, якобы, плохо выполнил свои должностные обязанности. «Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за их качество», — отметил Кураев, его цитирует «Национальная служба новостей».

Старт ракеты был произведен в 8:41 мск с космодрома Восточный 28 ноября. Спутник «Метеор-М» не вышел на связь и на орбиту не прибыл. Позже выяснилось, что, по предварительным данным, ракета упала в Атлантический океан вместе со всеми спутниками.