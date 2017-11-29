08:27 29 ноября 2017 0

Первым фанатом Шурыгиной стал баран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина с живым бараном сорвал первое выступление изнасилованной Дианы Шурыгиной. У девушки должна была состояться премьера песни в Москве.

Животное на выступление Шурыгиной привел шоумен Дмитрий Торин. «Привел тебе первого твоего фаната, его зовут Анатолий», — заявил Торин, передает телеграм-канал Life Shot.

Позднее ведущий извинился за свой поступок, отметив, что никого не хотел обидеть.

«Я хотел извиниться перед Дианой за все, что я сделал и привел с собой символ меня — барана! Я и есть баран, что так себя повел, и я на коленях прошу меня простить, больше этого не повторится!» — написал Торин на своей странице в Instagram. Он также подчеркнул, что считает Шурыгину «самой лучшей певицей», достойной славы.

Ранее один из участников проекта реалити-шоу «Дом-2» Валерий Блюменкранц жестко унизил Диану Шурыгину, заявив, что она «„рамсы“ не может собрать» и не может дать никакого дельного совета участнице проекта, писали Дни.ру.