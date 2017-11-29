09:13 29 ноября 2017 0

Ургант заявил, что молодежь, и особенно дети, очень любят Познера Фото: Личная страница Ивана Урганта в instagram

Ведущий Иван Ургант вместе с детским хором снял собственную версию клипа депутата Госдумы Анны Кувычко «Дядя Вова, мы с тобой». Пародию показали в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Клип Ургант посвятил пришедшему в студию телеведущему Владимиру Познеру, передает «Федеральное агентство новостей». По словам Урганта, молодежь, и особенно дети, очень любят Познера. «Чтобы доказать это, они сняли видеоклип специально для мэтра российского телевидения!» — заявил ведущий.

Песня завершается словами «Позовет на интервью, дядя Вова — I love you!» Комментаторы ролика, к слову, иронично отметили, что Познера гораздо уместнее называть не «дядя Вова», а «деда Вова».

Депутат Госдумы Анна Кувычко опубликовала на своей страничке в Facebook видео с песней «Дядя Вова», посвященное президенту России Владимиру Путину. Песню в поддержку главы государства парламентарий исполнила вместе с учащимися кадетского класса школы №44 города Волгоград, писала «Национальная служба новостей». Народная избранница заявила о готовности идти в бой под руководством Путина.