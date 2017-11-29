11:24 29 ноября 2017 0

Стоимость годовой подписки Светланы Медведевой на печатные издания составляет примерно 60 тысяч рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Супруга главы правительства Дмитрия Медведева Светлана включена в перечень госслужащих, которые имеют право оформлять подписку на периодические издания. При этом жена премьера не является сотрудником аппарата правительства.

Согласно перечню абонементов аппарата правительства РФ, обозначенного на сайте Госзакупок, Светлана Медведева наравне с министрами и работниками аппарата выписывает газеты и журналы. Из списка заявок на 2018 год следует, что супруга премьера заказала себе журналы «Огонек» (средняя цена годового комплекта — 1 662 рубля), «GEO» (2 634 рубля), «Здоровье» (2 814 рублей), «Популярная механика» (2 470 рублей), «Профиль» (5 185 рублей) и «Семь дней» (8 007 рублей). Из газет Светлана Медведева выбрала «Аргументы и факты» (2 001 рубль), «Известия» (9 466 рублей), «Комсомольскую правду» (9 514 рублей), «Культуру» (1 581 рубль), «Московский комсомолец» (6 8534), «Российскую газету» (5 937 рублей) и «Совершенно секретно» (1 211 рублей). Всего для супруги председателя правительства на год оформляют подписку на 13 комплектов изданий, общая стоимость которых составляет почти 60 тысяч рублей.

Отметим, что Медведева с 2007 года активно занимается общественной деятельностью — возглавляет попечительский совет «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», а также является президентом Фонда социально-культурных инициатив. Никакой должности в правительстве, согласно по открытым источникам, у нее нет.

Медведева, к слову, является одним из самых увлеченных читателей «периодики». Другие члены правительства заказывают в среднем по семь-восемь изданий. Так, пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова заказала себе на год шесть комплектов изданий, среди которых преимущественно деловые газеты («Ведомости», «Коммерсант», «Российская газета», Forbes и другие).

Для премьер-министра страны Дмитрия Медведева заказывают по четыре комплекта прессы: «Аргументы и факты», «Ведомости», «Ежедневная деловая газета РБК», «Известия» и так далее. В единственном экземпляре ему будут присылать только «Советский спорт» и «Спорт-экспресс». Кроме того, глава правительства, как и его супруга, отдает предпочтение журналам «Профиль» и «Огонек». Всего на выписку прессы на 2018 год правительство выделает 2,81 млн рублей.

Ранее «URA.RU» рассказывало о подписке на периодические издания в Кремле на 2018 год. На прессу в администрации президента РФ планируют потратить около 5,5 млн рублей.