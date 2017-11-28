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28 ноября 2017
22:15  28 ноября 2017 0

Стало известно, что будут читать в Кремле в 2018 году. ФОТО

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин отдает предпочтение российским СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU

Члены высших эшелонов власти выписывают себе большое количество зарубежных СМИ, в то время как президент России Владимир Путин заказывает только отечественные. Данные о закупках прессы на 2018 год появились на портале госзакупок.

Всего в 2018 году на услуги по оформлению подписки и доставке российских периодических печатных изданий для администрации президента планируется потратить около 5,5 млн рублей. В списке 202 позиции. Те же услуги по иностранным изданиям оценивают в 6,7 млн рублей на 67 комплектов.

Согласно документам, Владимир Путин выбирает для чтения такие издания, как Аргументы и факты, Ведомости, Вокруг света, Ежедневная деловая газета РБК, Известия, Коммерсантъ, Комсомольская правда, Советский спорт и другие. Из иностранных СМИ руководитель администрации президента Антон Вайно выбирает журнал Time, первый замруководителя администрации Алексей Громов — New York Daily News, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предпочитает Financial Times, Guardian и Le Monde.

Также в администрацию президента выписывают Der Spiegel, Die Welt, Economist, Forbes (USA), Geopolitics, New York Times, Le Figaro, Le Monde, New York Daily News, Telegraph, The Independent, Wall Street Journal, Washington Post и другие печатные СМИ.

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Доставлять прессу следует ранним утром Фото: скриншот Facebook Александр Скворцов

Виктор Кудряшов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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