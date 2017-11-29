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29 ноября 2017
Главные новости 
12:09  29 ноября 2017 0

«Минздрав мало закупил». Родители на Среднем Урале бьют тревогу из-за отсутствия важной вакцины

Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
До марта будущего года необходимой вакцины в Екатеринбурге не будетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В екатеринбургских аптеках и клиниках пропала вакцина «Пентаксим». Об этом в редакцию «URA.RU» сообщили родители, которые столкнулись с проблемой в тот момент, когда их детям пришло время ставить прививки.

«Пентаксим» ставят для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и заболеваний, вызванных Haemophilus influenzae типа b. Корреспондент «URA.RU» обзвонил ряд аптек и медицинских учреждений, но везде звучал примерно один ответ: «Вакцины нет и в ближайшее время не будет, все прививки отменяются. Минздрав мало закупил вакцины, и она кончилась. Следующая партия препарата в город ожидается не раньше марта 2018 года».

За комментарием редакция обратилась в министерство здравоохранения Свердловской области.

«На складах хранится в достаточном количестве вакцина АКДС, которая является аналогом „Пентаксиму“. Они абсолютно взаимозаменяемы и идентичны, обе отечественного производства. Лечебные учреждения, испытывающие затруднения, должны подать соответствующие заявки», — сообщил «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области.

Тем не менее, как сообщают медики, небольшое отличие между «Пентаксимом» и АКДС все же есть. АКДС действует профилактически лишь против коклюша, дифтерии и столбняка. «Пентаксим» же работает шире, добавляя к этим заболеваниям ещё два: полиомиелит и Haemophilus influenzae. Это позволяет еще больше защитить здоровье ребенка. Кроме того, если при использовании АКДС надо сделать суммарно двенадцать инъекций, то «Пентаксима» достаточно четыре.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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