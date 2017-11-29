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Главные новости Ямала
13:39  29 ноября 2017 0

Сотрудница Пенсионного фонда на Ямале попалась на махинациях. Она подозревается в краже миллионов

Клипарт, всего понемногу, наличка, деньги
Украденные деньги девушка перечисляла своей родственнице, получавшей пенсиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ямальском селе Мужи 23-летняя сотрудница Пенсионного фонда подозревается в хищении из бюджета пяти млн рублей. Средства она перечисляла на банковскую карту своей родственницы.

Подозреваемая работала специалистом районного отдела Пенсионного фонда, у нее был доступ к программно-техническому комплексу по назначению и выплате пенсий, сообщает следственный комитет РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным СК, девушка сформировала на лицевом счете своей родственницы, получавшей пенсию по случаю потери кормильца, дополнительные выплаты, на которые та не имела права. После зачисления выплат мошенница снимала деньги с карты, к которой у нее был свободный доступ. Ее родственница ничего не подозревала.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Девушке грозит до 10 лет с выплатой штрафа в миллион рублей.

Дарья Рукачёва
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