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28 ноября 2017
19:13  28 ноября 2017 0

Вину за упавший спутник возложили на священника, который его плохо освятил. ФОТО

Интервью. Андрей Кураев. Москва (вариант 2), кураев андрей
Священник возмущен безответственностью коллегФото: Антон Белицкий © URA.RU

Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал неудачный пуск ракеты с космодрома Восточный. Он возмутился, что священники безответственно подходят к своим обязанностям.

«Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема», — цитирует Кураева радиостанция «Говорит Москва».

«Если человек что-то делает, а получается плохо, то нужно задуматься, а правильно ли он делает, — подчеркнул Кураев. — Этот вопрос должны хранить в душе благовещенский епископ Лукиан, равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку „Курск“. Это вопрос к совести: Господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется?»

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что спутник «Метеор-М», запущенный с космодрома Восточный, упал в Атлантический океан. Специалисты предполагают, что причина аварии кроется в разгонном блоке «Фрегат», произведенном на НПО имени Лавочкина в Химках.

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Спутник упал после того, как его освятил епископ Благовещенский и Тынденский Лукиан Фото: Евгений Козлов

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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