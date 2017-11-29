В свердловском правительстве новый министр инвестиций и развития — «URA.RU» прогнозировало это назначение еще летом этого года. Как заверил «URA.RU» источник в администрации губернатора, глава региона Евгений Куйвашев в Москве (на съезде железнодорожников России), в среду, 29 ноября, подписал указ о назначении на «высокий» пост заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Викторию Казакову.
Таким образом, в открытом конкурсе на должность, который по требованию президента устроили свердловские власти, чиновница обошла даже исполняющего обязанности министра инвестиций и развития Александра Породнова. Последний занял пост после ухода прежнего главы ведомства Дмитрия Нисковских на должность главы Сысертского городского округа.
Официально в администрации ничего не поясняют и призывают «дождаться релиза». «Документа о моем назначении на какой-либо пост у меня нет. Я сейчас в Москве, решаю стоящие передо мной текущие задачи», — уточнила Казакова журналисту «URA.RU».
Министр промышленности Сергей Пересторонин еще в августе объяснял «URA.RU», что готов расстаться со своей подчиненной. «Виктория Владимировна ежедневно трудится по своему функционалу и отвечает за широчайший круг вопросов. Человек она подготовленный», — уточнял тогда министр.