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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:46  29 ноября 2017 0

Прогноз «URA.RU» снова сбылся. В свердловском правительстве появилась четвертая дама-министр

Казакова изначально считалась фаворитом конкурса на должность министраФото: Уральский государственный экономический университет
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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В свердловском правительстве новый министр инвестиций и развития — «URA.RU» прогнозировало это назначение еще летом этого года. Как заверил «URA.RU» источник в администрации губернатора, глава региона Евгений Куйвашев в Москве (на съезде железнодорожников России), в среду, 29 ноября, подписал указ о назначении на «высокий» пост заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Викторию Казакову.

Таким образом, в открытом конкурсе на должность, который по требованию президента устроили свердловские власти, чиновница обошла даже исполняющего обязанности министра инвестиций и развития Александра Породнова. Последний занял пост после ухода прежнего главы ведомства Дмитрия Нисковских на должность главы Сысертского городского округа.

Официально в администрации ничего не поясняют и призывают «дождаться релиза». «Документа о моем назначении на какой-либо пост у меня нет. Я сейчас в Москве, решаю стоящие передо мной текущие задачи», — уточнила Казакова журналисту «URA.RU».

Министр промышленности Сергей Пересторонин еще в августе объяснял «URA.RU», что готов расстаться со своей подчиненной. «Виктория Владимировна ежедневно трудится по своему функционалу и отвечает за широчайший круг вопросов. Человек она подготовленный», — уточнял тогда министр.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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