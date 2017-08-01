В свердловское правительство добавят женщину

В свердловском правительстве готовится очередная заметная кадровая перестановка. Как утверждают источники в региональном кабинете министров, сразу после выборов в сентябре 2017 года министром инвестиций и развития (МИР) станет заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Виктория Казакова. Она, как ожидается заменит Дмитрия Нисковских, подтвердившего «URA.RU» свои планы получить статус главы Сысертского городского округа.
«Тут все очень совпало: [свердловский министр промышленности Сергей] Пересторонин давно хочет от нее избавиться из-за того, что слишком самодостаточная и волевая, а [первый вице-губернатор Алексей] Орлов не прочь ее перевести с повышением — она его человек», — объяснил высокопоставленный источник в кабмине.
Собеседник агентства уточнил, что перед тем, как прийти к такому решению свердловские власти рассматривали сразу несколько вариантов существования МИРа. Первый предполагал объединение с министерством промышленности, но его «отвергли после скандала» с закрытием предприятий и невыплатой зарплат на некоторых из них. Второй вариант — слияние с минэкономики — не прошел из-за того, что в Свердловской области до сих пор нет министра экономики, его обязанности исполняет заместитель Татьяна Гладкова.
Официально в правительстве никаких прогнозов строить не стали. «Информацией о каких-либо кадровых решениях я пока не обладаю. Виктория Владимировна ежедневно трудится по своему функционалу и отвечает за широчайший круг вопросов. Человек она подготовленный. А все остальное будет смысл обсуждать, только после появления соответствующего распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева», — пояснил «URA.RU» министр Сергей Пересторонин.
Еще более лаконично прокомментировала свое возможное назначение на пост министра сама Казакова. «Мне ничего по этому поводу не известно, поэтому никак прокомментировать не могу».
Уступающий свой пост Дмитрий Нисковских ограничился философским: «Женщина на должности министра — это всегда прекрасно». С появлением Виктории Казаковой в правительстве членов кабмина прекрасного пола будет уже четыре (из 26) — она составит конкуренцию министру финансов Галине Кулаченко, министру культуры Светлане Учайкиной и директору департамента молодежной политики Ольге Глацких.