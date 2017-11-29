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29 ноября 2017
17:49  29 ноября 2017 0

Поклонники обвинили Пугачеву в лицемерии после похорон Хворостовского

Подписчики отметили новый образ ПугачевойФото: Алла Пугачева, Instagram

Подписчики примадонны Аллы Пугачевой обвинили ее в лицемерии. Она выложила в Instagram фото с празднования дня рождения супруги композитора Игоря Крутого Ольги, хотя еще утром этого же дня скорбила о Дмитрии Хворостовском.

На мероприятии звезда эстрады появилась в блестящем костюме с пайетками, темных круглых очках и черных лакированных туфлях на низком каблуке. Артистка была неузнаваема в новом образе, передают «Дни.ру».

На пост Пугачевой с поздравлениями Ольге Крутой сразу отреагировали подписчики. Некоторые похвалили ее новый образ, однако многие порицали ее за лицемерие. «Удивилась, что на такой страничке и нет поста соболезнования по народному артисту Дмитрию Хворостовскому. Как же так? Неужели так завидовали его славе и всемирному успеху?»; «Кошмар. Быть такого не может. Они просто чудовища»; «День рождения могли бы и попозже справить, но никак в эти скорбные дни… Вот и показали, кто есть кто», — прокомментировали фото звезды пользователи соцсети.

Напомним, оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября. Прощание с ним прошло в Московском концертном зале имени Чайковского. Также его посмертно номинировали на американскую музыкальную премию «Грэмми».

Ксения Томашова
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