{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
12:36  22 ноября 2017 0

Маликов сообщил о смерти Хворостовского

Подтверждения информации о смерти оперного певца пока нетФОТО: commons.wikimedia.org

Певец Дмитрий Маликов в своем микроблоге в Twitter сообщил о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Официального подтверждения пока нет, подписчики Маликова отказываются верить в его сообщение, хотя отмечают, что тот в фейках замечен не был.

«Дмитрий Хворостовский умер» — написал Маликов в своем микроблоге. На данный момент исполнитель уже удалил запись из своего Twitter, однако сохранился ее скриншот.

Читатели микроблога Маликова усомнились в правдивости его поста, поскольку за последний месяц в СМИ неоднократно появлялись слухи о смерти Хворостовского, однако всякий раз легендарный оперный певец их опровергал.

Так, в октябре ряд изданий сообщал, что мэтр скончался в своей квартире в Лондоне. Журналист «Комсомольской правды», который запустил слухи о смерти Хворостовского в прошлый раз, позже признавался, что написал о кончине мэтра, увидев пост в соцсетях и не проверив информацию.

В 2015 году стало известно, что у Хворостовского обнаружили онкологическое заболевание, тогда ему пришлось отменить несколько концертов из-за проблем со здоровьем. Пройдя курс лечения, Хворостовский вернулся на большую сцену, однако с осени прошлого года он стал выступать все реже. 16 октября оперный певец отметил 55-летие.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров