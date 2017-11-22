Маликов сообщил о смерти Хворостовского

12:36 22 ноября 2017 0

Подтверждения информации о смерти оперного певца пока нет ФОТО: commons.wikimedia.org

Певец Дмитрий Маликов в своем микроблоге в Twitter сообщил о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Официального подтверждения пока нет, подписчики Маликова отказываются верить в его сообщение, хотя отмечают, что тот в фейках замечен не был.

«Дмитрий Хворостовский умер» — написал Маликов в своем микроблоге. На данный момент исполнитель уже удалил запись из своего Twitter, однако сохранился ее скриншот.

Читатели микроблога Маликова усомнились в правдивости его поста, поскольку за последний месяц в СМИ неоднократно появлялись слухи о смерти Хворостовского, однако всякий раз легендарный оперный певец их опровергал.

Так, в октябре ряд изданий сообщал, что мэтр скончался в своей квартире в Лондоне. Журналист «Комсомольской правды», который запустил слухи о смерти Хворостовского в прошлый раз, позже признавался, что написал о кончине мэтра, увидев пост в соцсетях и не проверив информацию.

В 2015 году стало известно, что у Хворостовского обнаружили онкологическое заболевание, тогда ему пришлось отменить несколько концертов из-за проблем со здоровьем. Пройдя курс лечения, Хворостовский вернулся на большую сцену, однако с осени прошлого года он стал выступать все реже. 16 октября оперный певец отметил 55-летие.