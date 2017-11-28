Хворостовского посмертно номинировали на премию «Грэмми»

21:30 28 ноября 2017 0

Певец попал в список номинантов на «Лучший классический вокальный альбом» Фото: Дмитрий Хворостовский, Instagram

Оперного певца Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на престижную американскую музыкальную премию «Грэмми». Торжественная церемония вручения наград должна состояться в Нью-Йорке 28 января 2018 года.

Дмитрий Хворостовский, который умер от онкологического заболевания 22 ноября, попал в список номинантов на «Лучший классический вокальный альбом», передает Nation News. Артист записал альбом «Sviridov: Russia Cast Adrift» («Свиридов. Отчалившая Русь») вместе с дирижером Константином Орбеляном.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Дмитрия Хворостовского проводили в последний путь в закрытом гробу в центре сцены, на которой артист выступал много раз. Прощание проходило в Московском концертном зале имени Чайковского.