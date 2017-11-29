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29 ноября 2017
17:43  29 ноября 2017 0

Россиян будут штрафовать за курение на балконе

Теперь курильщик может пострадать даже на своей территорииФото: ОНТ, ВК

Верховный суд России разрешил взыскивать компенсацию за моральный вред соседей, которые курят на балконе. Суд подтвердил, что граждане, вынужденные дышать дымом из-за курящих на балконе соседей, имеют право требовать от них компенсацию вреда здоровью, если табачный дым проникает в другие квартиры.

В постановлении к документу говорится, что любой человек может пользоваться своим жилым помещением как угодно, однако если дым и запах табака проникают в соседские квартиры, это приносит неудобства соседям, сообщает Nation News.

Решение суда последовало после того, как закончилась длившаяся два года судебная тяжба между мужчинами в Новосибирске. Один из них пожаловался, что из-за курящего соседа ему и ребенку приходится дышать табаком. Он потребовал компенсацию в 250 тысяч рублей. В итоге суд выписал курильщику штраф пять тысяч рублей. «Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — приводит решение суда RT.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что «здоровье людей более чем на половину зависит от образа жизни, а вовсе не от качества медицинских услуг», отмечает «Национальная служба новостей».

Александр Лукманов
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