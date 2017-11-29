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29 ноября 2017
19:31  29 ноября 2017 0

Собчак пожаловалась английским студентам: ее игнорируют в России. ВИДЕО

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Телеведущая не надеется победить на выборахФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты, выступила перед студентами Оксфордского университета с рассказом о своей будущей избирательной кампании. Ее речь заняла около 10 минут.

«Они (россияне) игнорируют меня — я буду разговаривать с теми, кто хочет перемен в России», — подчеркнула Собчак. — Сначала они игнорируют вас, потом они смеются над вами, потом вас ненавидят и пытаются напасть, а потом вам ставят памятник».

Она также заявила о том, что считает необходимым поставить памятник Борису Немцову, а также отметила, что в холодной войне победили россияне и конкретно ее отец, поскольку «это была гражданская война». К финалу встречи она добавила, что не надеется победить на выборах, но по итогам своей кампании планирует создать новую партию, которая займется подготовкой к выборам 2024 года.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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