Собчак пожаловалась английским студентам: ее игнорируют в России. ВИДЕО

19:31 29 ноября 2017 0

Телеведущая не надеется победить на выборах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты, выступила перед студентами Оксфордского университета с рассказом о своей будущей избирательной кампании. Ее речь заняла около 10 минут.

«Они (россияне) игнорируют меня — я буду разговаривать с теми, кто хочет перемен в России», — подчеркнула Собчак. — Сначала они игнорируют вас, потом они смеются над вами, потом вас ненавидят и пытаются напасть, а потом вам ставят памятник».

Она также заявила о том, что считает необходимым поставить памятник Борису Немцову, а также отметила, что в холодной войне победили россияне и конкретно ее отец, поскольку «это была гражданская война». К финалу встречи она добавила, что не надеется победить на выборах, но по итогам своей кампании планирует создать новую партию, которая займется подготовкой к выборам 2024 года.