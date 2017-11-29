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29 ноября 2017
19:04  29 ноября 2017 0

Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Окончательное решение еще не принято, заверил президентФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Власти не приняли окончательного решения по повышению пенсионного возраста. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с работниками ремонтно-экипировочного депо станции «Москва-Киевская».

«Решений у нас никаких не принято, идут дискуссии на этот счет», — цитирует президента телеканал 360. Он отметил, что этот вопрос не праздный и очень чувствительный для многих граждан. По мнению Путина, его нельзя рассматривать негласно и неофициально — он должен широко обсуждаться с экспертами и профессиональным сообществом, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее «Национальная служба новостей» писала о том, что повышение пенсионного возраста в России не даст необходимого эффекта для бюджета страны в ближайшее время, поэтому его могут заменить увеличением минимального трудового стажа.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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