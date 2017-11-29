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29 ноября 2017
21:48  29 ноября 2017 0

Семь городов согласовали Навальному проведение митинга на 3 декабря. Но он будет там, где нельзя

Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Решение блогера уже высмеяли в СетиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Алексей Навальный объявил, что проведет 3 декабря митинг в Самаре. Это единственный город, где его акцию не согласовали из-за того, что здесь запланировано другое мероприятие. При этом его заявки в Москве, Санкт-Петербурге и еще пяти городах одобрены.

Штаб блогера анонсировал проведение митинга в Самаре на площади Кирова. В мэрии заявляют, что акция была не санкционирована в связи с тем, что в этот день площадку выделят для проведения ежегодного масштабного межрегионального культурного мероприятия, сообщает Ruposters.ru. В Самаре пройдут мероприятия, посвященные «Дню неизвестного солдата».

Тем временем блогеры уже иронизируют над выбором Навального из-за того, что на 3 декабря он получил разрешение на проведение своих акций в семи городах, включая обе столицы. «Короче, Навальному не согласовали митинг в Самаре, зато в этот день согласовали в Москве, Питере, Кургане, Улан-Удэ, Орле, Костроме и Перми. Но угадайте, куда поедет провокатор? А провокатор снова попытается прокатиться на хайпе», — пишет пользователь @kassade в Twitter.

В свою очередь скандальный рэпер Гнойный в одном из баттлов сравнил Алексея Навального с куклой из детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши», назвав его «куклой с рукой в ж…е».

Игорь Чукреев
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