07:35 30 ноября 2017 1

Нарушения нашли и на сайте ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство сайтов региональных избиркомов в России не соответствует требованиям закона об обращениях граждан, отмечается в докладе общественной организации «Голос». Эксперты движения также отметили, что интернет-страницы избиркомов являются архаичными.

Исследование показало, что только семь из 85 комиссий дают возможность подать электронное обращение через сайт, пишет РБК. Многие избиркомы вместо полноценной формы подачи обращений ограничиваются разделом, где просто указаны контакты организации.

Из регионов УрФО, избиркомы которых не имеют формы обращения граждан, в список «Голоса» попали Пермский край, Курганская, Челябинская и Тюменская области, а также ХМАО и ЯНАО.

«Голос» нашел нарушения и на сайте федеральной ЦИК. По словам экспертов, электронная форма сайта организации требует указывать почтовый адрес, даже если ответ на обращение должен быть предоставлен по электронной почте.

Ассоциация «Голос» своей главной задачей называет защиту прав избирателей. В 2013 году организацию признали иностранным агентом.