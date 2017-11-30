{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
29 ноября 2017
07:35  30 ноября 2017 1

«Голос» рассказал о нарушениях российских избиркомов. Отличились и регионы УрФО

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, эмблема цик
Нарушения нашли и на сайте ЦИКФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Большинство сайтов региональных избиркомов в России не соответствует требованиям закона об обращениях граждан, отмечается в докладе общественной организации «Голос». Эксперты движения также отметили, что интернет-страницы избиркомов являются архаичными.

Исследование показало, что только семь из 85 комиссий дают возможность подать электронное обращение через сайт, пишет РБК. Многие избиркомы вместо полноценной формы подачи обращений ограничиваются разделом, где просто указаны контакты организации.

Из регионов УрФО, избиркомы которых не имеют формы обращения граждан, в список «Голоса» попали Пермский край, Курганская, Челябинская и Тюменская области, а также ХМАО и ЯНАО.

«Голос» нашел нарушения и на сайте федеральной ЦИК. По словам экспертов, электронная форма сайта организации требует указывать почтовый адрес, даже если ответ на обращение должен быть предоставлен по электронной почте.

Ассоциация «Голос» своей главной задачей называет защиту прав избирателей. В 2013 году организацию признали иностранным агентом.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров