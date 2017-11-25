ЦИК РФ объявил всероссийский конкурс короткометражек про выборы

11:28 25 ноября 2017 0

В роликах должна обыгрываться тема выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центризбирком вместе с несколькими партнерами объявил о проведении конкурса студенческих короткометражек «#Явыбираю!» Победителей пригласят в столицу.

Для участия в конкурсе принимаются ролики длительностью от 30 секунд до 5 минут, в которых обыгрывается тема выборов. Согласно информации на сайте конкурса, организаторам прислали уже более 500 работ. Заявки на участие принимаются до 27 ноября. Победителей пригласят на церемонию награждения в Москве.

Помимо ЦИК РФ среди организаторов конкурса: ИА «Национальная Служба Новостей», факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский Фонд свободных выборов, факультет коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики и Всероссийский форум детско-юношеского экранного творчества «Бумеранг».