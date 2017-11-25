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25 ноября 2017
22:18  25 ноября 2017 0

Памфилова допустила в регионах «самодеятельность» на президентских выборах

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова отключит административный ресурс на президентских выборахФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава Центральной избирательной комиссии? (ЦИК) Элла Памфилова считает, что на выборах президента в ряде регионов могут проявить «определенную самодеятельность». Этим мнением она поделилась с участниками Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

«На местах определенная самодеятельность и желание посоревноваться возможны», — отметила Памфилова, ее слова приводит РБК. При этом она подчеркнула, что не допустит, чтобы на выборах главы государства была «команда принуждать голосовать сверху».

Как заявила глава ЦИК, необходимо «вовремя выявить горе-администраторов», провести с ними профилактическую работу и разъяснить что «не нужно людей ни к чему принуждать». «Мы моментально будем на это реагировать», — подчеркнула Памфилова.

В августе в интервью изданию глава ЦИК заявляла, что в ряде регионов «сохраняется почва для незаконного администрирования». По словам Памфиловой, в них не до конца изжиты «изощренные практики фальсификаций, основанные в большей степени на интересах местных „элит“, чем на задачах, декларируемых государством».

Нина Калинина
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