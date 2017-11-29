17:06 29 ноября 2017 0

Поклонская высмеяла провал «Матильды» Учителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская высмеяла провал в прокате кинокартины режиссера Алексея Учителя «Матильда». По ее словам, зритель ответил пустыми залами на «гадкую и безмерную ложь» о царе. Об этом она написала в своем Facebook.

Поклонская не стесняясь в выражениях в очередной раз рассказала публике о своем мнении про фильм и ее создателя. Она назвала режиссера «жуликом», а его творчество — «халтурой и кощунством». Как сообщает Nation News, она также отметила, что прибыль от «Матильды» едва ли превысила 5% затраченных на нее средств. Поклонская не удивилась пустым залам, подчеркнув, что даже исполняющий главную роль в этой картине признался, что «совершил кощунство и поиздевался над верой и историей народа» России.

«Полземли знает о том, что Вы — жулик, и Ваше „творчество“ является фальшивым — это халтура и кощунство», — написала Поклонская. «Раньше я уже говорила и повторюсь ещё: завтра Учителю или другому режиссеру захочется снять фильм о Холокосте, — добавила депутат. — А он показал бы эту трагедию через постельные сцены и в итоге заявил бы, что этого на самом деле не было — это всё выдумка».

Депутат считает, что целью Учителя изначально было не создание коммерчески успешного фильма, а отработка некоего «заказа» по опорочиванию российской истории, передает «Федеральное агентство новостей». Но, как считает Наталья Поклонская, российский народ не обманешь и, «несмотря на „молчащих“ должностных лиц, люди не примирились с неправдой».

Ранее «URA.RU» передавало о том, что в Великобритании «Матильда» вызвала небывалый ажиотаж. Из-за большого количества желающих посетить премьеру организаторам даже пришлось проводить показ дважды.