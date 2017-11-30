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30 ноября 2017
29 ноября 2017
28 ноября 2017
10:50  30 ноября 2017 0

В Зауралье возобновились поиски ребенка, утонувшего вместе с собакой. ФОТО

Спасатели обследуют по 150-200 метров дна Исети в деньфото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В селе Верхозино Шадринского района возобновились поиски 13-летнего подростка, который провалился под лед и утонул, спасая свою собаку. Водолазы второй день обследуют дно Исети, пытаясь найти хоть какие-то следы пропавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Погружения возобновились, как только появилась возможность проведения водолазных работ непосредственно со льда, который за два дня морозов стал более прочным. «В день водолазы обследуют до 200 метров дна. Это около пяти часов работы в ледяной воде. Поиски ведутся по всем возможным направлениям», — уточнили «URA.RU» в ведомстве. Сотрудники полиции, волонтеры, а также родственники подростка проводят патрулирование береговой линии. На месте поиска работают 33 человека и семь единиц техники.

Трагедия произошла 24 ноября. Подросток с двумя друзьями отправился на реку Исеть гулять с собакой. Пес побежал по тонкому, едва застывшему льду к открытой воде и провалился. Хозяин, не раздумывая, бросился на помощь четвероногому питомцу. Друзья пытались помочь мальчику, но не смогли, сильное течение быстро его унесло. Собака тоже утонула.

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Водолазы возобновили поиски ребенка 29 ноября фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Анна Бояркина
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