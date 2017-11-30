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30 ноября 2017
11:42  30 ноября 2017 2

Журналиста, заступившегося за Екатеринбург в споре с Гнойным, требуют исключить из Совета по правам человека

Трамп-пати в баре Union Jack. Москва, шевченко максим
Максима Шевченко требуют исключить из СПЧ за слова о СПИДеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Движение «Пациентский контроль» обратилось к главе Совета при президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову, потребовав исключить из организации журналиста и блогера Максима Шевченко.

Поводом стал видеоролик, опубликованный на youtube-канале Шевченко. В нем журналист в резкой форме ответил рэперу Гнойному, который ранее назвал Екатеринбург «столицей СПИДа». По мнению Шевченко, это то же самое, что назвать город столицей гомосексуалистов. Кроме того, Шевченко предупредил Гнойного, что тому придется отвечать за свои слова перед «уральскими пацанами».

По мнению члена СПЧ, настоящими «рассадниками СПИДа» являются две российские столицы, а не Екатеринбург.

Общественники в своем обращении к главе СПЧ отметили, что слова Шевченко являются «возмутительными» по своей сути. Кроме того, активисты «Пациентского контроля» назвали видеоролик оскорбительным для людей с ВИЧ.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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