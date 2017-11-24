12:09 24 ноября 2017 0

Гнойный извинился перед свердловчанами и обидел челябинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Популярный рэпер Гнойный публично извинился перед «правительством Екатеринбурга» за то, что назвал город столицей СПИДа. На концерте в Челябинске певец заявил, что именно этот регион должен носить такой титул, передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на зрителей.

«Помните, я говорил что столица СПИДа — это Екатеринбург? Ну так вот, извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!» — сказал Гнойный и исполнил свою песню «ВИЧ-активити».

«Звание столицы СПИДа теперь станет переходящим кубком», — рассмеялись зрители. Реакции челябинского губернатора Бориса Дубровского пока не последовало.

Гнойный (известный также под именами Слава КПСС и Соня Мармеладова) 21 ноября приехал в Екатеринбург, чтобы презентовать свой новый альбом «Солнце мертвых». Приветствуя публику, он сказал: «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ответил ему: «Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, о чем другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется». Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вслед за своим губернатором в стихах ответила рэперу на его слова о Екатеринбурге, заявив, что музыкант «позволил себе лишнего».

Поводом для шутки рэпера стало заявление управления здравоохранения Екатеринбурга в ноябре 2016 года, что в столице Урала ВИЧ заражен каждый 50-й житель. СМИ окрестили ситуацию ВИЧ-эпидемией.

Гнойный завершил турне на Урале. 18 ноября он выступил в Тюмени, 21 ноября — в Екатеринбурге, 23 ноября — в Челябинске. 24 ноября он дает концерт в Ижевске. Из городов Большого Урала у него в расписании осталась только Пермь — 2 декабря.