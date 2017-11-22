Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ответил рэперу Гнойному (также Слава КПСС), который назвал Екатеринбург «столицей СПИДа». Неоднозначная фраза, напомним, прозвучала во время концерта музыканта в уральской столице.
Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал, что о выходке Гнойного узнал из СМИ утром 22 ноября. Губернатор обратился к музыканту: «Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется».
Гнойный 21 ноября приехал в Екатеринбург, чтобы презентовать свой новый альбом «Солнце мертвых». Приветствуя публику, рэпер сказал: «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то».
Гнойный прославился после рэп-баттла с другим исполнителем, Оксимироном, 6 августа. После громкого противостояния музыканта пригласили в жюри телепроекта «Успех» на канале СТС.
В ноябре 2016 года управление здравоохранения города заявило, что в столице Урала ВИЧ заражен каждый 50-й житель. Ситуацию в Екатеринбурге окрестили ВИЧ-эпидемией. Журналист «URA.RU» Андрей Гусельников подготовил серию материалов о городской проблеме и стал победителем конкурса публикаций, посвященных теме ВИЧ-инфекции и СПИДа.