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22 ноября 2017
12:29  22 ноября 2017 0

Губернатор Куйвашев пригрозил рэперу Гнойному подзатыльником за слова о «столице СПИДа». ФОТО

Митинг на Площади Труда по случаю Дня народного единства. Екатеринбург, тунгусов владимир, куйвашев евгений, татищев и де геннин
Куйвашев встал на защиту имиджа ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ответил рэперу Гнойному (также Слава КПСС), который назвал Екатеринбург «столицей СПИДа». Неоднозначная фраза, напомним, прозвучала во время концерта музыканта в уральской столице.

Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал, что о выходке Гнойного узнал из СМИ утром 22 ноября. Губернатор обратился к музыканту: «Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется».

Гнойный 21 ноября приехал в Екатеринбург, чтобы презентовать свой новый альбом «Солнце мертвых». Приветствуя публику, рэпер сказал: «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то».

Гнойный прославился после рэп-баттла с другим исполнителем, Оксимироном, 6 августа. После громкого противостояния музыканта пригласили в жюри телепроекта «Успех» на канале СТС.

В ноябре 2016 года управление здравоохранения города заявило, что в столице Урала ВИЧ заражен каждый 50-й житель. Ситуацию в Екатеринбурге окрестили ВИЧ-эпидемией. Журналист «URA.RU» Андрей Гусельников подготовил серию материалов о городской проблеме и стал победителем конкурса публикаций, посвященных теме ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Сергей Дианов
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