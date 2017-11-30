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30 ноября 2017
29 ноября 2017
11:27  30 ноября 2017 0

«Тема закрыта раз и навсегда». Лавров высказался о принадлежности Крыма

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Глава МИД России дал интервью итальянским СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Крым останется в составе Российской Федерации, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В интервью итальянским СМИ министр отметил, что данная тема «закрыта раз и навсегда».

«Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания», — цитирует дипломата «Федеральное агентство новостей».

По мнению Лаврова, реализация права на самоопределение была единственно возможным способом защиты интересов жителей полуострова от украинских националистов. Кроме того, глава МИД России отметил, что референдум позволил крымчанам «избежать ужасов гражданской войны», которые сегодня можно наблюдать на юго-востоке Украины.

Как ранее сообщало «URA.RU», Крым намерен добиваться отмены санкций в европейских судах.

Олег Теплоухов
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