Крым будет добиваться отмены санкций в европейских судах

13:15 26 ноября 2017 0

Известный слоган попытаются легитимизировать в европейских судах Фото: Сергей Курдаков, ТК СНС © URA.RU

Российские юристы приступили к работе по оспариванию санкций, введенных в отношении полуострова после его воссоединения с Россией. Первые иски, как заявил глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве республики Александр Молохов, могут быть поданы в международные суды уже в 2018 году.

Первоначально будут определены кандидатуры, в отношении которых введены персональные ограничения по очевидно необоснованным поводам, сообщает агентство Nation news. К примеру, после выборов 10 сентября 2017 года «в незаконно анексированном Севастополе» в санкционный список ЕС внесли его главу Дмитрия Овсянникова. Вторым направлением действий станут санкции в отношении всего полуострова в целом. Ввиду серьезной политической составляющей юристы будут взаимодействовать с МИДом и Минюстом РФ.

При этом, подчеркнул Молохов, власти Крыма отдают отчет, что процессы в заграничных судах — в частности, в Европейском суде справедливости (Люксембург) значительно осложнит ведение тяжб и потребуют существенных расходов.

Как уже сообщало «URA.RU», в США и в Европе все чаще звучат мнения о необходимости признать российскую принадлежность Крыма по факту проведенного референдума и отказаться от санкций, существенно осложняющие экономические связи с РФ.