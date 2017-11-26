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26 ноября 2017
25 ноября 2017
13:15  26 ноября 2017 0

Крым будет добиваться отмены санкций в европейских судах

Крым Наш надпись на машине, Челябинск., крым, надпись на машине
Известный слоган попытаются легитимизировать в европейских судахФото: Сергей Курдаков, ТК СНС © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Российские юристы приступили к работе по оспариванию санкций, введенных в отношении полуострова после его воссоединения с Россией. Первые иски, как заявил глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве республики Александр Молохов, могут быть поданы в международные суды уже в 2018 году.

Первоначально будут определены кандидатуры, в отношении которых введены персональные ограничения по очевидно необоснованным поводам, сообщает агентство Nation news. К примеру, после выборов 10 сентября 2017 года «в незаконно анексированном Севастополе» в санкционный список ЕС внесли его главу Дмитрия Овсянникова. Вторым направлением действий станут санкции в отношении всего полуострова в целом. Ввиду серьезной политической составляющей юристы будут взаимодействовать с МИДом и Минюстом РФ.

При этом, подчеркнул Молохов, власти Крыма отдают отчет, что процессы в заграничных судах — в частности, в Европейском суде справедливости (Люксембург) значительно осложнит ведение тяжб и потребуют существенных расходов.

Как уже сообщало «URA.RU», в США и в Европе все чаще звучат мнения о необходимости признать российскую принадлежность Крыма по факту проведенного референдума и отказаться от санкций, существенно осложняющие экономические связи с РФ.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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