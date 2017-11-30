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30 ноября 2017
13:28  30 ноября 2017 4

ЦБ сократил уставный капитал банка «Открытие» до 1 рубля

Винотека Соловьева. Екатеринбург, банк открытие
Сейчас банк управляется временной администрациейФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Проблемы банка "Открытие"
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Банк «Открытие» на основании приказа Центробанка России уменьшил свой уставный капитал до одного рубля. Ранее капитал составлял 11 миллиардов рублей, отмечается в материалах банка.

Столь резкое изменение величины уставного капитала произойдет через уменьшение цены акций банка. Ранее Центробанк рекомендовал временной администрации «Открытия» уменьшить капитал до одного рубля, чтобы избежать банкротства.

Банк «Открытие» с августа 2017 года проходит процедуру санации, которой занимается Банк России. Перед этим из организации произошел массовый отток вкладов физических и юридических лиц.

Ранее в ЦБ отметили, что права действующих акционеров «Открытия» будут восстановлены только после того, как завершится этап работы временной администрации. При этом доля акционеров в банке не превысит 25%.

Олег Теплоухов
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