ЦБ сократил уставный капитал банка «Открытие» до 1 рубля

13:28 30 ноября 2017 4

Сейчас банк управляется временной администрацией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Банк «Открытие» на основании приказа Центробанка России уменьшил свой уставный капитал до одного рубля. Ранее капитал составлял 11 миллиардов рублей, отмечается в материалах банка.

Столь резкое изменение величины уставного капитала произойдет через уменьшение цены акций банка. Ранее Центробанк рекомендовал временной администрации «Открытия» уменьшить капитал до одного рубля, чтобы избежать банкротства.

Банк «Открытие» с августа 2017 года проходит процедуру санации, которой занимается Банк России. Перед этим из организации произошел массовый отток вкладов физических и юридических лиц.

Ранее в ЦБ отметили, что права действующих акционеров «Открытия» будут восстановлены только после того, как завершится этап работы временной администрации. При этом доля акционеров в банке не превысит 25%.