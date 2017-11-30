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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Югры
16:17  30 ноября 2017 2

Югорский завод, обвинявший налоговиков в вымогательстве, отбился от многомиллионного штрафа

Адресники. Ханты-Мансийск, федеральная налоговая служба, хмао
Налоговая требовала у предприятия более 50 млн рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заводу «МДФ» (Кондинского района), чье руководство обвиняло УФНС ХМАО практически в вымогательстве, удалось выиграть дело в суде апелляционной инстанции. Суд встал на сторону генерального директора завода Александра Худякова и отменил решение Арбитражного суда ХМАО в пользу налоговой.

«В соответствии с принятым решением действия налогового органа по доначислению налогов, в том числе НДС, в отношении ООО „Завод МДФ“ признано несостоятельным. Указанной цели удалось добиться благодаря тщательному анализу правоприменительной практики и тщательно выверенной позиции в ходе судебного процесса», — прокомментировал агентству адвокат Вячеслав Гаврилов, представлявший интересы предприятия в суде.

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Как сообщил «URA.RU» сам Александр Худяков, исполнительный лист с решением суда получить на руки еще не удалось, но решение о выплате УФНС штрафа в размере более 50 млн рублей уже отменено.

Как ранее писало агентство, завод проиграл суд в югорском арбитраже, но оспорил претензии налоговиков в апелляционной инстанции. Генеральный директор завода Александр Худяков утверждал, что практически стал жертвой налоговой службы, которая вымогала деньги у госпредприятия.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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