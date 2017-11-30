Заводу «МДФ» (Кондинского района), чье руководство обвиняло УФНС ХМАО практически в вымогательстве, удалось выиграть дело в суде апелляционной инстанции. Суд встал на сторону генерального директора завода Александра Худякова и отменил решение Арбитражного суда ХМАО в пользу налоговой.
«В соответствии с принятым решением действия налогового органа по доначислению налогов, в том числе НДС, в отношении ООО „Завод МДФ“ признано несостоятельным. Указанной цели удалось добиться благодаря тщательному анализу правоприменительной практики и тщательно выверенной позиции в ходе судебного процесса», — прокомментировал агентству адвокат Вячеслав Гаврилов, представлявший интересы предприятия в суде.
Как сообщил «URA.RU» сам Александр Худяков, исполнительный лист с решением суда получить на руки еще не удалось, но решение о выплате УФНС штрафа в размере более 50 млн рублей уже отменено.
Как ранее писало агентство, завод проиграл суд в югорском арбитраже, но оспорил претензии налоговиков в апелляционной инстанции. Генеральный директор завода Александр Худяков утверждал, что практически стал жертвой налоговой службы, которая вымогала деньги у госпредприятия.