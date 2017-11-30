Реставраторы решили оставить копию записки в статуе
Во время восстановления одной из церквей Испании реставраторы нашли записку второй половины XVIII века.
Записка была найдена в небольшом зазоре внутри деревянной статуи Христа в испанской церкви Санта-Агуэда. Автор послания — священник Хоакин Мингуэс, пишет «Life.ru».
Записку священник специально оставил для будущего поколения. В письме автор рассказал об экономической и социальной жизни, местных обычаях и играх тех времен.
Послание состоит из двух листов, которые аккуратно исписаны ровным почерком. Находку отправили в архив. Копию письма оставили в статуе, чтобы следующие поколения также могли отыскать ее.
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