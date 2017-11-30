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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:35  30 ноября 2017 0

Внутри статуи Христа нашли записку из 1777 года. ФОТО

Нижний Тагил., распятие, христианство, иисус, религия
Реставраторы решили оставить копию записки в статуеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Во время восстановления одной из церквей Испании реставраторы нашли записку второй половины XVIII века.

Записка была найдена в небольшом зазоре внутри деревянной статуи Христа в испанской церкви Санта-Агуэда. Автор послания — священник Хоакин Мингуэс, пишет «Life.ru».

Записку священник специально оставил для будущего поколения. В письме автор рассказал об экономической и социальной жизни, местных обычаях и играх тех времен.

Послание состоит из двух листов, которые аккуратно исписаны ровным почерком. Находку отправили в архив. Копию письма оставили в статуе, чтобы следующие поколения также могли отыскать ее.

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Фото: скрин сайта imgur.com

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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