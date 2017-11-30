18-летнюю девушку из Челябинска пригласили в студию Андрея Малахова на программу «Прямой эфир». Она обвинила состоятельного бизнесмена в изнасиловании, после чего мужчина отправился в колонию на 8 лет. Впоследствии выяснилось, что обвинение было надуманным.
Челябинка рассказала правду только спустя два года, будучи беременной. Она встречалась с состоятельным любовником по обоюдному согласию. Но потом он ее бросил, и девушка решила отомстить — написала заявление об изнасиловании. Разбираться в ситуации будут в студии Андрея Малахова. Группа «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» также сообщает, что на съемки поедут и родные бизнесмена, которые надеются на пересмотр срока заключения.
В студии телеведущего Малахова появляются не только обычные люди, но и «звезды» и их родные. Например, недавно был выпуск про баллотирующуюся в президенты Ксению Собчак. Она опоздала на программу, и «на разогреве» выступала ее мать.