Россия создаст оружие для уничтожения спутников

15:46 30 ноября 2017 4

В стране ведутся разработки по новым видам оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские специалисты начали работу над новейшим оружием для поражения спутников. Работа ведется над созданием мобильного ударного противоспутникового комплекса «Рудольф», а также над мобильным комплексом радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С».

На заседании оборонного комитета Совета Федерации замначальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов также заявил, что в России создадут или уже создают несколько видов перспективного оружия. В списке, к примеру, числятся танки и боевые машины на перспективных боевых платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг», самоходное орудие «Коалиция-СВ».

Также продолжаются работы по созданию противотанкового комплекса «Корнет», многоцелевой подлодки проекта 885, патрульных кораблей проектов 23560 и 22160, мобильной многоканальной зенитно-ракетной системы дальнего действия ЗРС С-500, фрегата проекта 22350 и других видов вооружения, пишет «Интерфакс».