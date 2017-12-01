12:18 01 декабря 2017 0

Ирина Зильбер (в центре) и Сергей Карякин (второй справа) представляют Екатеринбург на жеребьевке Фото: читатели «URA.RU»

Сегодня, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года. По ее итогам все 32 команды-участницы узнают своих соперников, а также стадионы, на которых пройдут матчи.

С самого утра на шестом этаже кремлевского дворца (рядом с пресс-центром) уже начали работать стенды городов-организаторов, в том числе и Екатеринбурга. В качестве послов уральской столицы на жеребьевке выступают олимпийская чемпионка Ирина Зильбер и звезда «Дакара» Сергей Карякин. Накануне они презентовали Екатеринбург в кремлевском медиацентре.

Помимо них, весь день у стенда будут работать сотрудники администрации города, которые на русском и английском языках готовы рассказывать гостям о Екатеринбурге и раздавать памятные сувениры. Здесь же установлен экран, на котором беспрерывно крутятся ролики о Среднем Урале.

1/3 Стенд Екатеринбурга в Кремле представляет мисс ФК «Урал» Мария Панина Фото: читатели «URA.RU»

Жеребьевка начнется в 18:00 (время московское). Процедура будет довольно-таки стандартной. Все команды распределены по четырём корзинам в соответствии с рейтингом FIFA.

1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия.

3-я корзина: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

4-я корзина: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

По ходу жеребьевки будут сформированы восемь групп по четыре команды. В каждую группу войдет по одной команде из каждой корзины. Сегодня же станет ясно, какие сборные приедут в Екатеринбург.

В групповом этапе команды проведут по одной игре друг с другом. Сборные, занявшие первые два места в своих группах, выходят в 1/8 финала. Отметим, после жеребьевки откроется второй этап продаж билетов на матчи.