В Киевском патриархате подтвердили, что раскольник Филарет покаялся перед РПЦ

11:55 01 декабря 2017 0

Филарет создал УПЦ КП после того, как его не выбрали патриархом Всея Руси Фото: wikipedia.org

Высокопоставленный священник раскольничьей украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский Евстратий, пресс-секретарь УПЦ КП Филарета, подтвердил, что тот покаялся перед РПЦ. Евстратий на своей странице в Facebook опубликовал скриншот письма.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что письмо поступило в московский патриархат РПЦ. На официальном сайте церкви говорится, что в письме, датированном 16 ноября, нынешний глава Украинской православной церкви просит прощения за раскол. Приводятся выдержки из письма, где отмечается, что глава УПЦ желает преодолеть раскол церквей «ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Послание заканчивается словами: «Прошу прощения во всем, в чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».

«Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью», — говорится в сообщении МП РПЦ.

После публикации этой информации Киев моментально отреагировал, и тот же самый Евстратий заявил, что это неправда. Однако прошло несколько часов, и священник изменил позицию и подтвердил, что письмо действительно было, и даже опубликовал его.

Фото: Евстратий Зоря, facebook.com

Филарет, он же Михаил Денисенко, в советское время был митрополитом Киевским и Галицким, Патриаршим экзархом Всея Украины. После смерти патриарха Пимена в 1990 году стал местоблюстителем патриаршего престола. Пимен был главным претендентом на должность патриарха Всея Руси, однако на выборах проиграл, и патриархом был назначен Алексий. После этого Филарет ушел в раскол и провозгласил независимость от Москвы. Священник был лишен сана, но, так как эта мера на его поведение не повлияла, в 1997 году РПЦ предала его анафеме.