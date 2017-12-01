00:00 01 декабря 2017 0

РПЦ предала главу УПЦ анафеме еще в 1997 году Фото: Wikimedia Commons

Московский патриархат Русской православной церкви сообщил о письменном обращении митрополита Киевского и всея Украины Филарета к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу и епископату РПЦ. В письме, датированном 16 ноября, нынешний глава Украинской православной церкви якобы просит прощения за раскол.

Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Московского патриархата, глава УПЦ желает преодолеть раскол церквей «ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Письмо заканчивается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».

«Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью», — говорится в сообщении МП РПЦ.

Между тем, в Киеве уже отреагировали на «покаянное письмо» патриарха Филарета. По словам пресс-секретаря УПЦ архиепископа Евстратия, РПЦ распространила провокационную информацию, которая не соответствует действительности.

«Никогда патриарх Филарет никаких писем, заявлений или обращений подобного содержания не направлял, не направляет и направлять не будет», — приводит «Медуза» комментарий архиепископа Евстратия.

Пресс-секретарь УПЦ пообещал, что уже в пятницу, 1 декабря, Филарет проведет в Киеве пресс-конференцию и разъяснит свою позицию, пишет РБК.

Отметим, за раскольническую деятельность, ведущую к отделению Украинской и Русской православных церквей митрополит Филарет (Денисенко) был извергнут из сана еще в 1992 году, когда часть украинских православных приходов провозгласили независимость от Московского патриархата. Поскольку данная мера действия не возымела, в 1997 году Филарет, который фактически уже являлся главой УПЦ, официально был отлучен от православия и предан анафеме решением Архиерейского собора.