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Главные новости Пермского края
11:57  01 декабря 2017 0

Глава администрации пермского губернатора ушел в отставку

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, решетников максим
Максиму Решетникову перед президентскими выборами придется искать нового руководителя краевой администрацииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Прикамья Максим Решетников «обезглавил» свою администрацию. Как стало известно «URA.RU», прежний руководитель нашел себе новую работу. Рустем Юсупов, который с декабря прошлого года руководил администрацией губернатора Пермского края, ушел в отставку по собственному желанию.

С самим Юсуповым связаться не удалось. Уже на протяжении нескольких месяцев обсуждалось, что чиновник может возглавить управление Министерства юстиции по Московской области. В пресс-службе губернатора «URA.RU» подтвердили, что Юсупов с 1 декабря больше не работает в администрации. Причина отставки — переход на новое место работы.

Конференция Единой России. Пермь, Рустем Юсупов
Рустему Юсупову не придется искать себе новую работу
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По одной из версий (ее предлагает в том числе телеграм-канал «Проводник»), Рустем Юсупов давно хотел уйти, но его не отпускали, поскольку власти региона готовятся к выборам президента, намеченным на март будущего года. Однако чиновник все же ушел и якобы с конфликтом.

Источник, близкий к властям региона, предполагает, что до марта в администрации не появится новый глава. Скорее всего, исполнять обязанности руководителя ведомства будет замглавы Яна Дорофеева. А политические вопросы предстоит курировать Леониду Политову, возглавляющему департамент внутренней политики и получившему в ноябре также пост заместителя руководителя.

Рустем Юсупов возглавил администрацию губернатора в конце декабря прошлого года по приглашению прежнего главы региона Виктора Басаргина. А ранее чиновник руководил управлением Минюста РФ по Пермском краю. Разговоры о вероятной отставке Юсупова возникли еще в феврале — сразу после смены губернатора.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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