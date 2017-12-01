Глава администрации пермского губернатора ушел в отставку

Губернатор Прикамья Максим Решетников «обезглавил» свою администрацию. Как стало известно «URA.RU», прежний руководитель нашел себе новую работу. Рустем Юсупов, который с декабря прошлого года руководил администрацией губернатора Пермского края, ушел в отставку по собственному желанию.
С самим Юсуповым связаться не удалось. Уже на протяжении нескольких месяцев обсуждалось, что чиновник может возглавить управление Министерства юстиции по Московской области. В пресс-службе губернатора «URA.RU» подтвердили, что Юсупов с 1 декабря больше не работает в администрации. Причина отставки — переход на новое место работы.
По одной из версий (ее предлагает в том числе телеграм-канал «Проводник»), Рустем Юсупов давно хотел уйти, но его не отпускали, поскольку власти региона готовятся к выборам президента, намеченным на март будущего года. Однако чиновник все же ушел и якобы с конфликтом.
Источник, близкий к властям региона, предполагает, что до марта в администрации не появится новый глава. Скорее всего, исполнять обязанности руководителя ведомства будет замглавы Яна Дорофеева. А политические вопросы предстоит курировать Леониду Политову, возглавляющему департамент внутренней политики и получившему в ноябре также пост заместителя руководителя.
Рустем Юсупов возглавил администрацию губернатора в конце декабря прошлого года по приглашению прежнего главы региона Виктора Басаргина. А ранее чиновник руководил управлением Минюста РФ по Пермском краю. Разговоры о вероятной отставке Юсупова возникли еще в феврале — сразу после смены губернатора.