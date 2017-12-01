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Главные новости Челябинской области
12:58  01 декабря 2017 0

Челябинский губернатор подписал новое назначение

Заседание законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, ушаков владимир
Владимир Ушаков стал первым замминистра строительства Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Владимир Ушаков, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона. Ушаков выходит на работу в пятницу, 1 декабря.

30 ноября Ушаков сложил с себя полномочия депутата Заксобрания области. Ставка, которую он занял правительстве, была вакантна с тех пор, как прежний замминистра Виталий Передерий был назначен директором «Конгрес-холла» — структуры, отвечающей за строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

Владимир Ушаков окончил Магнитогорский горно-металлургический институт (ныне Магнитогорский государственный технический университет) имени Носова по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 1987 году. В 1992 году получил второе высшее образование по специальности «Экономика и управление в строительстве» в Тюменском инженерно-строительном институте. Также прошел профессиональную переподготовку в магнитогорском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал в тресте «Магнитострой», в администрации города.

Ушаков ушел с поста вице-мэра Магнитогорска в январе 2014 года, чтобы стать гендиректором группы «Синай», принадлежащей губернатору Борису Дубровскому. Этот и другие активы переданы в оперативное управление сыну главы региона Александру Дубровскому. Он стал новым директором «Синая».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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