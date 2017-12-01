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01 декабря 2017
Главные новости 
13:20  01 декабря 2017 0

«Месилово, самое натуральное месилово!» Школьники Тюмени и Югры устроили массовую драку. ВИДЕО

Массовая драка на льду во время детского турнира по хоккею «Уральский вызов-2017»СКРИН: соцсети

Детский хоккейный матч между юными спортсменами из ХМАО и Тюменской области превратился в настоящее ледовое побоище. Инцидент произошел во время хоккейного турнира «Уральский вызов-2017», где принимают участие десятилетние спортсмены. Видео массовой потасовки школьников появилось в соцсетях.

На видеозаписи видно, что югорская команда уступает со счетом 3 — 5 в последнем игровом периоде. Эмоциональный комментатор отмечает, что конфликт начался на пятаке югорской команды, а после перерос в командную драку. «Месилово, самое натуральное месилово! Что творят, разнимать нужно разнимать», — очень эмоционально выражается комментатор матча Никита Фомин.

Стоит отметить, что матч завершился победой команды «Тюменский легион» над югорскими «Мамонтами». Эпичная драка на результат игры не повлияла.

Игорь Волосин
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