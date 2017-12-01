Клиенты Сбербанка в Ноябрьске несколько дней не могут снять деньги

Третий день жители Ноябрьска не могут снять с карт Сбербанка свои деньги. Перед банкоматами выстраиваются очереди. Особенно длинные очереди вырастают во время обеда и сразу после окончания рабочего дня. Вереницы автомобилей с ноябрянами ездят от одного банкомата к другому в попытках снять наличные.
Горячая линия Западно-Сибирского банка Сбербанка перегружена. Чтобы дозвониться, пришлось ждать девять минут. Оператор горячей линии после долгого выяснения проблем ответил корреспонденту «URA.RU», что большинство банкоматов в Ноябрьске сейчас находятся на техническом обслуживании, а в других на данный момент мало денежных средств.
В Ноябрьском отделении Сбербанка «URA.RU» сообщили, что сейчас есть затруднения в выдаче денежных средств и карт. Ошибку устраняют. Когда все банкоматы заработают в рабочем режиме, пока сказать точно не могут.
Оператор горячей линии сообщил, что обслуживание банкоматов производят каждые пять дней.