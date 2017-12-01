Обвиняемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ привезли в суд. ФОТО

В облсуде началось рассмотрение дела об убийстве Екатерины Платоновой, дочери экс-директора Челябинского тракторного завода и бывшего депутата Заксобрания региона Валерия Платонова. На заседании в пятницу, 1 декабря, рассмотрят ходатайство о продлении ареста предполагаемому преступнику Николаю Ефименко, огласят обвинительное заключение и допросят потерпевших — директора магазина, где произошло преступление, и супруга погибшей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.
Трагедия произошла 5 декабря 2016 года. Дочь бывшего гендиректора ЧТЗ, 44-летняя Екатерина Платонова, пришла в магазин сантехники, чтобы прояснить срыв срока доставки душевой кабины, за которую она ранее внесла предоплату в 100 тыс. рублей. По версии следствия, между клиенткой и продавцом разгорелась ссора. Ефименко нанес женщине 170 ножевых ранений, после чего попытался сжечь тело. Чтобы уйти от ответственности, он заявил о нападении на магазин, однако следователи усмотрели в его показаниях множество нестыковок.
Позже выяснилось, что Ефименко и раньше промышлял мошенничеством. Он украл около 220 тыс. рублей клиентов магазина. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и мошенничестве. Поэтому потерпевших двое — муж погибшей и директор магазина сантехники. Супруг Платоновой подал гражданский иск на 20 млн рублей моральной компенсации. Поэтому суд арестовал автомобиль обвиняемого. Валерий Платонов, отец погибшей, скончался в апреле 2015 года в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.