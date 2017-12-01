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Главные новости Челябинской области
13:15  01 декабря 2017 0

Обвиняемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ привезли в суд. ФОТО

Суд над Николаем Ефименко, убийцей Екатерины Платоновой. Челябинск, ефименко николай
Николай Ефименко обвиняется в убийстве дочери экс-директора ЧТЗФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В облсуде началось рассмотрение дела об убийстве Екатерины Платоновой, дочери экс-директора Челябинского тракторного завода и бывшего депутата Заксобрания региона Валерия Платонова. На заседании в пятницу, 1 декабря, рассмотрят ходатайство о продлении ареста предполагаемому преступнику Николаю Ефименко, огласят обвинительное заключение и допросят потерпевших — директора магазина, где произошло преступление, и супруга погибшей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 5 декабря 2016 года. Дочь бывшего гендиректора ЧТЗ, 44-летняя Екатерина Платонова, пришла в магазин сантехники, чтобы прояснить срыв срока доставки душевой кабины, за которую она ранее внесла предоплату в 100 тыс. рублей. По версии следствия, между клиенткой и продавцом разгорелась ссора. Ефименко нанес женщине 170 ножевых ранений, после чего попытался сжечь тело. Чтобы уйти от ответственности, он заявил о нападении на магазин, однако следователи усмотрели в его показаниях множество нестыковок.

Позже выяснилось, что Ефименко и раньше промышлял мошенничеством. Он украл около 220 тыс. рублей клиентов магазина. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и мошенничестве. Поэтому потерпевших двое — муж погибшей и директор магазина сантехники. Супруг Платоновой подал гражданский иск на 20 млн рублей моральной компенсации. Поэтому суд арестовал автомобиль обвиняемого. Валерий Платонов, отец погибшей, скончался в апреле 2015 года в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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