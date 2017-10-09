{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
08 октября 2017
07 октября 2017
06 октября 2017
18:39  09 октября 2017 1

Убийца дочери экс-гендиректора ЧТЗ оказался мошенником

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож в крови, окровавленный нож, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Николаю Ефименко придется отвечать не только за убийствоФото: depositphotos.com © URA.RU

Жителю Челябинска Николаю Ефименко, обвиняемому в убийстве Екатерины Платоновой, дочери экс-гендиректора ЧТЗ Валерия Платонова, предъявлено обвинение по двум новым статьям: «мошенничество» (ч.2 ст. 159 УК РФ) и «умышленное уничтожение чужого имущества (ч.1 ст. 167 УК РФ).

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области, установлено шесть эпизодов хищений денежных средств у клиентов магазина, где работал Ефименко.

44-летняя Екатерина Платонова также была клиенткой своего будущего убийцы. 5 декабря 2016 года женщина пришла в магазин, чтобы выяснить у Ефименко, почему ей до сих пор не доставлена душевая кабина стоимостью 160 тыс. рублей. В ходе ссоры 24-летний продавец набросился на нее с ножом. Ефименко убил покупательницу, в магазине никого не было. После этого продавец снял камеру видеонаблюдения из магазина, выбросил ее в мусорный контейнер, а себе нанес порезы. Затем вызвал полицию и сообщил, что в торговый зал ворвались двое неизвестных, ранили его и убили покупательницу.

Причастность Николая Ефименко к преступлению была установлена. В ходе расследования выяснилось, что он и раньше обманывал покупателей. Статья за уничтожение чужого имущества предъявлена за выброшенную камеру видеонаблюдения. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров