Убийца дочери экс-гендиректора ЧТЗ оказался мошенником

Жителю Челябинска Николаю Ефименко, обвиняемому в убийстве Екатерины Платоновой, дочери экс-гендиректора ЧТЗ Валерия Платонова, предъявлено обвинение по двум новым статьям: «мошенничество» (ч.2 ст. 159 УК РФ) и «умышленное уничтожение чужого имущества (ч.1 ст. 167 УК РФ).
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области, установлено шесть эпизодов хищений денежных средств у клиентов магазина, где работал Ефименко.
44-летняя Екатерина Платонова также была клиенткой своего будущего убийцы. 5 декабря 2016 года женщина пришла в магазин, чтобы выяснить у Ефименко, почему ей до сих пор не доставлена душевая кабина стоимостью 160 тыс. рублей. В ходе ссоры 24-летний продавец набросился на нее с ножом. Ефименко убил покупательницу, в магазине никого не было. После этого продавец снял камеру видеонаблюдения из магазина, выбросил ее в мусорный контейнер, а себе нанес порезы. Затем вызвал полицию и сообщил, что в торговый зал ворвались двое неизвестных, ранили его и убили покупательницу.
Причастность Николая Ефименко к преступлению была установлена. В ходе расследования выяснилось, что он и раньше обманывал покупателей. Статья за уничтожение чужого имущества предъявлена за выброшенную камеру видеонаблюдения. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.