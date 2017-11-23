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Главные новости Челябинской области
14:02  23 ноября 2017 0

Муж убитой дочери экс-главы ЧТЗ требует с преступника 20 млн рублей

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Продавец нанес 170 ножевых ранений своей клиенткеФото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура Челябинской области передала в суд дело Николая Ефименко — продавца магазина сантехники, жестоко убившего клиентку, дочь бывшего гендиректора ЧТЗ. В ходе судебного процесса обвиняемому предстоит ответить сразу по трем уголовном статьям. Супруг погибшей требует с подсудимого 20 млн рублей.

Согласно данным прокуратуры, 24-летний Ефименко обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление.

Трагедия произошла 5 декабря 2016 года. Дочь бывшего гендиректора ЧТЗ, 44-летняя Екатерина Платонова, пришла в магазин сантехники, чтобы выяснить сроки доставки душевой кабины, за которую она ранее внесла предоплату в 100 тысяч рублей. Между клиенткой и продавцом разгорелась ссора, в ходе которой Ефименко нанес женщине 170 ножевых ранений, после чего попытался сжечь ее тело. Чтобы уйти от ответственности, убийца попытался инсценировать нападение на магазин двумя неизвестными, однако следователи усмотрели в его показаниях множество нестыковок.

Позже выяснилось, что Ефименко и раньше промышлял мошенничеством. В общей сложности, он причинил финансовый ущерб клиентам на сумму 220 тысяч рублей.

«В рамках расследования заявлены гражданские иски супругом убитой на сумму 20 млн рублей и владельцем магазина на сумму 24 тысячи рублей, для обеспечения которых наложен арест на автомобиль обвиняемого», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Сергей Макеев
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