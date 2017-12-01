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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:37  01 декабря 2017 0

Центробанк отказался печатать банкноты с изображением Путина

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
В Центробанке напомнили, что действующий глава государства не изображается на банкнотах по историческим традициямФото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк РФ отклонил идею ассоциации «Аванти», предложившей выпустить лимитированные десятитысячные купюры с изображением президента России Владимира Путина. Как сообщает РБК, в своем ответе регулятор подчеркнул, что предложение противоречит сложившимся традициям.

«По сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России», — цитирует текст письма директора департамента наличного денежного обращения Центробанка Александра Юрова РБК.

Ранее ассоциация «Аванти» направила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письменное предложение о выпуске банкнот с изображением действующего российского президента. Глава компании Рахман Янсуков убежден, что появление подобной купюры повысило бы уровень ответственности россиян при обращении с деньгами и консолидировало российское общество.

«На мой взгляд, можно было бы сделать исключение, ведь Владимир Владимирович Путин является нашим национальным лидером, объединяющим весь российский народ в период действия международных санкций. Думаю, данная инициатива была бы поддержана подавляющим большинством населения нашей родины» — отметил Янсуков.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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