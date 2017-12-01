Центробанк отказался печатать банкноты с изображением Путина

Центробанк РФ отклонил идею ассоциации «Аванти», предложившей выпустить лимитированные десятитысячные купюры с изображением президента России Владимира Путина. Как сообщает РБК, в своем ответе регулятор подчеркнул, что предложение противоречит сложившимся традициям.
«По сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России», — цитирует текст письма директора департамента наличного денежного обращения Центробанка Александра Юрова РБК.
Ранее ассоциация «Аванти» направила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письменное предложение о выпуске банкнот с изображением действующего российского президента. Глава компании Рахман Янсуков убежден, что появление подобной купюры повысило бы уровень ответственности россиян при обращении с деньгами и консолидировало российское общество.
«На мой взгляд, можно было бы сделать исключение, ведь Владимир Владимирович Путин является нашим национальным лидером, объединяющим весь российский народ в период действия международных санкций. Думаю, данная инициатива была бы поддержана подавляющим большинством населения нашей родины» — отметил Янсуков.