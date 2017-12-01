Россия лишилась спутников из-за того, что Роскосмос перепутал Восточный с Байконуром

15:57 01 декабря 2017 0

Пуск был рассчитан с учетом координат Байконура, а не Восточного Фото: Роскосмос

Причиной аварии ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками на борту стала ошибка в программировании пуска.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники в космической отрасли, ракета была запрограммирована на пуск с космодрома Байконур, а не с Восточного. Из-за этого разгонный блок «Фрегат» выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане.

В настоящее время госкомиссия расследует на какой стадии произошла ошибка: на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания. Фиаско с космическим аппаратом произошло 28 ноября. Как напоминает Национальная служба новостей, стоимость пуска оценивалась в три миллиарда рублей.