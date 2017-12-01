17:38 01 декабря 2017 0

Лебедю не удалось покинуть птичник, в котором он соседствует с курами Фото группы «ВКонтакте» «Тобольск МероПриятный»

Трогательно начинавшаяся история о спасении погибающего лебедя вблизи села Малозоркольцево в Тюменской области обернулась скандалом, в который оказались вовлечены сразу три региона — с угрозами, обвинениями в клевете и вмешательством прокуратуры. Тобольские общественники всеми силами пытаются помешать ямальской птице попасть на страусиную ферму под Курганом.

26 ноября неравнодушные тоболяки спасли лебедя-шипуна, который не мог покинуть прорубь на реке Аремзянке. Птица оказалась истощенной, на ее крыльях нашли примерзший лед — свидетельство скорой гибели. Лебедя осмотрели ветеринары, после чего он отправился на передержку в птичник к семье Алены и Дмитрия Гороховых. Уже 27 ноября на добровольцев вышли ямальские общественники: они узнали в шипуне пару самочки, которую в октябре спасли в окрестностях Надыма.

Тоболякие организовали операцию по спасению лебедя 26 ноября Фото группы «ВКонтакте» «Тобольск МероПриятный»

«На озере гнездилось пятеро лебедей: пара и их птенцы. Затем птенцы улетели, а родители остались — мы забили тревогу, — рассказывает в беседе с „URA.RU“ надымчанка Ирина. — При помощи „Ямалспаса“ удалось поймать девочку, мальчик не дался. Затем он улетел и пропал, найти не смогли даже тело. Самочка уехала жить на страусиную ферму в Курганскую область».

По словам Ирины, после того, как в Надыме узнали о спасении лебедя, сразу поняли — тот самый. Надымчане связались с Дмитрием Гороховым и попросили соединить разлученную лебединую пару. Хозяева страусиной фермы согласились принять нового жильца, история должна была завершиться хэппи-эндом 2 декабря. Но внезапно вмешались активисты из Тобольска.

Как рассказал «URA.RU» тоболяк Вадим Калина, который координирует спасение птицы в группе «ВКонтакте» «Тобольск МероПриятный», его возмутило то, что шипуна хотели увезти тайно. «Его спасали всем городом, но про Курган никому не сообщили. Вышел сюжет на телевидении, после которого посыпались звонки — а я и не в курсе ситуации. Никто не знает, что это за ферма, какие там условия. Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Тюменской области, а его вот так просто хотят вывезти за ее пределы», — делится с нашим агентством Калина. У мужчины есть предположение, что Дмитрий решил нажиться и продал лебедя в частные руки.

На телесюжет Вадим Калина обратил внимание прокуратуры. «Во всем нужно хорошо разобраться. В Тобольске есть люди, которые готовы принять лебедя, у них есть все условия для содержания», — добавляет собеседник агентства и признается, что ему уже поступают угрозы с анонимных номеров.

По словам Ирины из Надыма, все, кто следил за судьбой лебедя, очень расстроены. «У нас тут все рыдают, и я сама на эмоциях. Этот человек облил грязью ни в чем не повинных людей», — сокрушается она. Сам Дмитрий Горохов, который сегодня написал объяснительную в прокуратуре, отнесся к ситуации беззлобно и сказал, что «один из участников спасения просто решил пойти войной против всех». Дмитрий считает, что в Курганской области лебедю было бы комфортно пережить зиму: там тепло, просторно, есть собственный прудик, за птицами ведут наблюдение ветеринары. Никаких денег, по словам Дмитрия, от хозяев страусиной фермы он не получал. Как поступать дальше, доброволец пока не знает — нужно дождаться решения силовиков.

Агентству не удалось получить комментарии по ситуации в правоохранительных органах — в прокуратуре Тюменской области заявили, что не владеют информацией. Также оказалась недоступна для звонка и хозяйка страусиной фермы под Курганом.